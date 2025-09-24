Ali Yasak (Drej Ali) kimdir? Drej Ali kaç yaşında, nereli, nerede yaşıyor?

Türkiye'nin yakın siyasi ve sosyal tarihinde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri olan Drej Ali, hem yeraltı dünyası hem de devletle ilişkileriyle dikkat çekmiş bir figür olarak öne çıkmaktadır. Peki, Drej Ali kimdir? Drej Ali kaç yaşında, nereli, nerede yaşıyor, hangi aşiretten? İşte, Drej Ali'nin hayatına dair bilinmeyenler...

DREJ ALİ KİMDİR?

Drej Ali, gerçek adıyla Ali Yasak, 1956 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dünyaya gelmiştir. "Drej" lakabı, Kürtçe'de "uzun" anlamına gelmektedir. Genç yaşlardan itibaren yeraltı dünyasına adım atan Drej Ali, özellikle İstanbul'da organize suç ve kaçakçılık alanlarında etkin olmuştur. Güçlü bağlantıları ve kendi grubunu oluşturması sayesinde kısa sürede yeraltı dünyasında tanınan bir isim haline gelmiştir.

Drej Ali'nin adı, sadece suç dünyasında değil, Türkiye'nin yakın tarihindeki bazı siyasi ve toplumsal olaylarla da sıkça anılmıştır.

DREJ ALİ KAÇ YAŞINDA?

Drej Ali, 1956 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 69 yaşındadır. Uzun yıllar yeraltı faaliyetleri ve cezaevi süreçleri ile gündemde kalmış olması, yaşının ilerlemiş olmasına rağmen isminin halen kamuoyunda hatırlanmasını sağlamaktadır.

DREJ ALİ NERELİ?

Drej Ali, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde yer alan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi doğumludur. Bu bölge, Drej Ali'nin sosyal ve kültürel geçmişinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

DREJ ALİ ASLEN NERELİ?

Ali Yasak, aslen Şanlıurfa'lıdır ve bölgenin kültürel yapısı ile yeraltı bağlantılarının oluşumunda etkili olmuştur. Aslen kökeni, bulunduğu bölgedeki Kürt toplumuna dayanmaktadır.

DREJ ALİ HANGİ AŞİRETTEN?

Drej Ali'nin hangi aşiretten olduğu konusu, Türkiye'de sıkça merak edilen bilgiler arasında yer almaktadır. Ali Yasak'ın ailesinin Kürt kökenli ve yerel aşiret bağlarına sahip olduğu bilinmektedir. Ancak, bu konuyla ilgili net ve doğrulanmış detaylar sınırlıdır.

DREJ ALİ NEREDE YAŞIYOR?

Uzun yıllar cezaevinde kalan Drej Ali, 2011 yılında tahliye edilmiştir. Tahliye sonrası yaşamını gözlerden uzak bir şekilde sürdürdüğü, kamuoyuna nadiren yansıdığı bilinmektedir. Zaman zaman yeraltı dünyasındaki anlaşmazlıklar ve eski bağlantılar üzerinden gündeme gelmektedir.

DREJ ALİ SON HALİ

Günümüzde Drej Ali, genellikle sessiz ve uzak bir yaşam tercih etmektedir. Ancak geçmişteki faaliyetleri ve cezaevi süreçleri nedeniyle adı hâlâ tartışmalı bir figür olarak anılmaktadır. Özellikle 90'lı yıllarda yaşanan Susurluk olayı ve diğer kriminal vakalardaki rolü, kamuoyunda unutulmamıştır.

KURTLAR VADİSİ DREJ ALİ KİMDİR?

Drej Ali, popüler kültürde özellikle Kurtlar Vadisi dizisi ile daha geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Dizideki karakterler ve olaylar, yeraltı dünyasının karmaşık yapısını yansıtırken Drej Ali'nin gerçek hayattaki izleri ile paralellikler gösterilmiştir. Bu nedenle, Drej Ali'nin adı dizide sıkça anılmakta ve merak edilmektedir.