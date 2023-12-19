Muhabirin sokak röportajındaki sorusu üzerine derinlemesine bir analiz sunan kişinin, akademisyen Dr. Zeliha Bürtek olduğu ortaya çıktı. Bu analizde, sosyal çürümenin nedenlerine dair detaylı bir açıklama yapılırken "Dr. Zeliha Bürtek kimdir, kaç yaşında, akademisyen mi? Dr. Zeliha Bürtek biyografisi!" Merak edildi. İşte detaylar…

Sosyal medyada son günlerde gündem olan Akademisyen Zeliha Bürtek araştırma konusu oldu. Röportajda verdiği yanıtla sosyal medyada tartışılan Bürtek hakkında "Dr. Zeliha Bürtek kimdir, kaç yaşında, akademisyen mi? Dr. Zeliha Bürtek biyografisi!" Sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberimizdedir…

DR. ZELİHA BÜRTEK KİMDİR?

Mimarlık, sanat tarihi ve felsefe alanlarında akademik bir kariyere sahip olan Zeliha Bürtek, 21 yıl boyunca çeşitli üniversitelerde dersler vermiştir. Sokak hayvanlarına duyduğu sevgiyle tanınan Bürtek, bu bağlamda kendisini 25 yıldır hayvan beslemeye adamış bir isimdir.

Zeliha Bürtek, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sosyoloji doktorası, Galatasaray Üniversitesi'nde ise felsefe masterı yaparak eğitimine katkıda bulunmuştur.

DR. ZELİHA BÜRTEK BİYOGRAFİSİ

İstanbul Mecidiyeköy'de gerçekleşen bir sokak röportajı sosyal medyada viral oldu. Röportajdaki kişinin akademisyen Zeliha Bürtek olduğu ortaya çıkarken vatandaşlar Bürtek'in biyografisini merak ediyor. Zeliha Bürtek, mimarlık, sanat tarihi ve felsefe alanlarında akademik bir geçmişe sahip bir isimdir; 21 yıl süresince farklı üniversitelerde ders vermiştir. Sokak hayvanlarına olan sevgisiyle bilinen Bürtek, bu tutkusunu 25 yıldan uzun bir süredir hayvan beslemeye adayarak tanınmaktadır. MSGÜ'de sosyoloji doktorası ve Galatasaray Üniversitesi'nde felsefe masterı yaparak eğitim alanında önemli katkılarda bulunmuştur.