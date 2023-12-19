Üye Girişi
Haberler

Dr. Zeliha Bürtek kimdir, kaç yaşında, akademisyen mi? Dr. Zeliha Bürtek biyografisi!

Güncelleme:
Abone Ol

Muhabirin sokak röportajındaki sorusu üzerine derinlemesine bir analiz sunan kişinin, akademisyen Dr. Zeliha Bürtek olduğu ortaya çıktı. Bu analizde, sosyal çürümenin nedenlerine dair detaylı bir açıklama yapılırken "Dr. Zeliha Bürtek kimdir, kaç yaşında, akademisyen mi? Dr. Zeliha Bürtek biyografisi!" Merak edildi. İşte detaylar…

Sosyal medyada son günlerde gündem olan Akademisyen Zeliha Bürtek araştırma konusu oldu. Röportajda verdiği yanıtla sosyal medyada tartışılan Bürtek hakkında "Dr. Zeliha Bürtek kimdir, kaç yaşında, akademisyen mi? Dr. Zeliha Bürtek biyografisi!" Sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberimizdedir…

DR. ZELİHA BÜRTEK KİMDİR?

Mimarlık, sanat tarihi ve felsefe alanlarında akademik bir kariyere sahip olan Zeliha Bürtek, 21 yıl boyunca çeşitli üniversitelerde dersler vermiştir. Sokak hayvanlarına duyduğu sevgiyle tanınan Bürtek, bu bağlamda kendisini 25 yıldır hayvan beslemeye adamış bir isimdir.

Zeliha Bürtek, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sosyoloji doktorası, Galatasaray Üniversitesi'nde ise felsefe masterı yaparak eğitimine katkıda bulunmuştur.

DR. ZELİHA BÜRTEK BİYOGRAFİSİ

İstanbul Mecidiyeköy'de gerçekleşen bir sokak röportajı sosyal medyada viral oldu. Röportajdaki kişinin akademisyen Zeliha Bürtek olduğu ortaya çıkarken vatandaşlar Bürtek'in biyografisini merak ediyor. Zeliha Bürtek, mimarlık, sanat tarihi ve felsefe alanlarında akademik bir geçmişe sahip bir isimdir; 21 yıl süresince farklı üniversitelerde ders vermiştir. Sokak hayvanlarına olan sevgisiyle bilinen Bürtek, bu tutkusunu 25 yıldan uzun bir süredir hayvan beslemeye adayarak tanınmaktadır. MSGÜ'de sosyoloji doktorası ve Galatasaray Üniversitesi'nde felsefe masterı yaparak eğitim alanında önemli katkılarda bulunmuştur.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haberler.com - Gündem

Haberler Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

Dr. Zeliha Bürtek kimdir, kaç yaşında, akademisyen mi? Dr. Zeliha Bürtek biyografisi! İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? DEM PARTİ HDP Mİ? DEM partisi hangi parti, açılımı nedir? Gönül Dağı 119. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 19 Aralık Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR? Şu an hangi retro var 2023? Merkür Retrosunda neler yapılmaz, hangi burçları etkiler? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram altın yükseldi mi, ne kadar oldu? İzlanda nerede? İzlanda'nın haritada konumu nedir? Yalı Çapkını 51.bölüm fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? 2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, 2023 başvuru tarihi belli oldu mu? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 19 Aralık Döviz Kuru! Dolar ne kadar oldu? Marmaray seferleri neden durduruldu? 19 Aralık Marmaray'da ne oldu? ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE VAR MI? Çalışan emeklilere de 5000 lira verilecek mi, ne zaman yatacak, Meclisten Geçti mi? SON DAKİKA Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray Suadiye durağı açıldı mı, ne zaman açılacak? SUADİYE MARMARAY İNTİHAR OLAYI NEDİR? Maltepe Marmaray çalışıyor mu? Marmaray intiharı SON DAKİKA 2023!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title