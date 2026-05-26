Dr. Gülşen Topal’dan dikkat çeken NEET uyarısı: 5-6 milyon genç ne eğitimde ne iş hayatında

Haberler.com'da Metin Aydın'ın sunduğu “ İyilik İyileştirir” programına konuk olan Dr. Gülşen Topal, NEET olarak tanımlanan, ne eğitimde ne de iş hayatında bulunan gençlerin yaşadığı sorunları anlattı. Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en yüksek NEET oranına sahip olduğunu belirten Topal, aile tutumlarından işsizliğe kadar birçok faktörün gençleri sosyal hayattan uzaklaştırdığını söyledi. Programda gençlerin yaşadığı umutsuzluk, işsizlik ve sosyal geri çekilme süreci üzerine değerlendirmelerde bulunan Topal, özellikle uzun süre iş bulamayan gençlerin toplumdan uzaklaşma riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

“5-6 MİLYON GENÇ NE EĞİTİMDE NE DE İŞ HAYATINDA”

Programda NEET kavramını açıklayan Dr. Gülşen Topal, “NEET dediğimiz gençler herhangi bir eğitimde ya da iş hayatında bulunmayan 18-29 yaş arası genç nüfusu kapsıyor” dedi. Bu gençlerin iş bulamama ya da eğitimden umutlarını kesme gibi nedenlerle okul ve iş hayatından uzaklaştığını belirten Topal, toplumda bu gençlere yönelik yanlış bir algı bulunduğunu söyledi. “Bu gençleri sadece bilgisayar başında vakit geçiren bir grup gibi düşünmemek lazım” ifadelerini kullanan Topal, NEET grubunun kendi içinde de farklı kategorilere ayrıldığını belirtti. “Aktif olanlar hâlâ iş arayan ama bulamayanlar. Pasif olanlar ise öğrenilmiş çaresizlikle tamamen sosyal olarak geri çekilmiş olanlar” diyen Topal, Türkiye’de uzun yıllardır işsiz kalan gençlerin bulunduğunu söyledi. “8 yıllık, 10 yıllık işsizliklerden bahsediyoruz. 5-6 milyon hiçbir iş yapmayan genç nüfusumuz var. Bu çok büyük bir kayıp” ifadeleri dikkat çekti.

“ÜNİVERSİTE DİPLOMASI ARTIK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Meslek sahibi olmanın yalnızca ekonomik kazanç anlamına gelmediğini belirten Topal, bunun aynı zamanda bireyin toplumsal statüsünü ve kimliğini de şekillendirdiğini söyledi. “Bir insanın meslek sahibi olması sadece para kazanmak anlamına gelmiyor. Meslek sahibi olmak toplumsal statüyü de belirliyor” diyen Topal, genç yetişkinlik döneminin en önemli gelişim görevlerinden birinin meslek edinmek olduğunu ifade etti. Ailelerin çocuklarına yönelik korumacı yaklaşımının da NEET riskini artırabildiğini belirten Topal, “Ailelerin ‘Biz sana bakarız, çalışmasan da olur’ yaklaşımı çocukların NEET olma riskini artırıyor” dedi. Türkiye’de üniversite diplomasının artık tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Topal, “Üniversite mezunu olsanız da NEET kalabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER İÇİN KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAMAK GEREKİYOR”

Dr. Gülşen Topal, meslek seçimlerinin daha lise döneminde şekillenmesinin gençlerin kariyer planlaması açısından daha sağlıklı olabileceğini belirtti. “Mesleklerin daha lise döneminde belirlenmesi daha sağlıklı olabilir” diyen Topal, gençlerin kendilerini tesadüflere hazırlamaları gerektiğini ifade ederek “Planlı rastlantısallık dediğimiz şey kendini tesadüflere hazırlamaktır” sözlerini kullandı. Uzun süredir eğitimden ve iş hayatından uzak kalan gençlerin yeniden sosyal hayata kazandırılması için küçük ama sürdürülebilir adımların önemli olduğunu vurgulayan Topal, “Uzun zamandır NEET olanlar için küçük adımlarla başlamak gerekiyor” dedi. Programda yapılan değerlendirmeler, genç işsizliği ve sosyal izolasyon konusunun Türkiye’de giderek büyüyen önemli sorunlardan biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.