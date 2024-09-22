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Dr. Alihan Limoncuoğlu: İsrail'in siber saldırısı, kara saldırısına hazırlık

Dr. Alihan Limoncuoğlu: İsrail'in siber saldırısı, kara saldırısına hazırlık
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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu, bir saldırıyı değerlendirdi. Saldırının, kara saldırısına öncül bir faaliyet olduğunu belirtti. Bu saldırıyla iletişim altyapısına büyük zarar verildiğini ve önemli isimlerin elimine edildiğini ifade etti. Ayrıca saldırının, Hizbullah'ın içinde kaos çıkardığını ve saldırganların kendilerine bir alan açtığını vurguladı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu Haberler.com stüdyosunda Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu.

Limoncuoğlu, saldırıyı şu şekilde değerlendirdi;

"BU, KARA SALDIRISINA ÖNCÜL BİR FAALİYETTİR"

"Bu zaten kara saldırısına öncül bir faaliyettir. Bu saldırıyla iletişim altyapısına çok büyük zarar vermiş oldular. Birtakım önemli isimlerini elimine etmiş oldular. Kaos da çıkardılar Hizbullah'ın içinde. O yüzden ciddi manada burada kendilerine bir alan açmış oldular."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Gündem

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