Dr. Alihan Limoncuoğlu: İsrail'in siber saldırısı, kara saldırısına hazırlık

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu Haberler.com stüdyosunda Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu.

Limoncuoğlu, saldırıyı şu şekilde değerlendirdi;

"BU, KARA SALDIRISINA ÖNCÜL BİR FAALİYETTİR"

"Bu zaten kara saldırısına öncül bir faaliyettir. Bu saldırıyla iletişim altyapısına çok büyük zarar vermiş oldular. Birtakım önemli isimlerini elimine etmiş oldular. Kaos da çıkardılar Hizbullah'ın içinde. O yüzden ciddi manada burada kendilerine bir alan açmış oldular."