Dörtyol'da TIR'lardan mazot çalan şüpheli yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen mazot hırsızlığı olayları, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda çözüldü. Park halindeki TIR'ları hedef alan şüphelinin, kısa süre içerisinde farklı noktalarda benzer yöntemlerle hırsızlık yaptığı belirlenirken, olaylarla bağlantılı ikinci bir şüpheli de yakalandı. Yapılan operasyonlarda çalınan mazotların bir kısmı ele geçirilirken, olayın detayları dikkat çekti.

AYNI GÜN İKİ FARKLI NOKTADA HIRSIZLIK YAPTI

Edinilen bilgilere göre, 19 Mart 2026 tarihinde Özerli Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı E-5 karayolu üzerinde park halindeki bir TIR'dan yaklaşık 450 litre mazot çalındı. Aynı gün içerisinde Hidayet Petrol önünde park edilen başka bir TIR'dan ise yaklaşık 400 litre mazotun çalındığı tespit edildi.

Bununla da sınırlı kalmayan şüphelinin, 24 Mart 2026 tarihinde Numune Evler Mahallesi Adı Kutlu Caddesi'nde, Carrefoursa yanında bulunan boş arazide park edilen bir TIR'dan yaklaşık 300 litre mazot daha çaldığı belirlendi. Kısa aralıklarla gerçekleşen bu olaylar, bölgede tedirginliğe neden oldu.

POLİS ÇALIŞMAYLA ŞÜPHELİYİ YAKALADI, MAZOTLAR ELE GEÇİRİLDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı inceleme ve takip çalışmaları sonucunda, üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisinin A.A. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan çalınan mazotları satın aldığı belirlenen Ö.Z. isimli şahıs da yakalanırken, yapılan aramalarda 7 bidon içerisinde toplam 420 litre mazot ele geçirildi. Ö.Z. hakkında "suç eşyasını satın almak" suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan A.A., 27 Mart 2026 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Haber: Hüseyin Zorkun