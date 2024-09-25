Dora Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Dora Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Dora Altınbaşak biyografisi!

Dora Altınbaşak, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Dora Altınbaşak kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Dora Altınbaşak kimdir? Dora Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Dora Altınbaşak biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Dora Altınbaşak kimdir? Dora Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Dora Altınbaşak biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DORA ALTINBAŞAK KİMDİR?

Aramızda Kalmasın programının konuğu Dora Ercan Altınbaşak ile Ahmet Altınbaşak evlidir. Vatan Şaşmaz'ı silahla vurarak öldüren eski manken Filiz Aker'in yeğeni olarak tanınan Dora Ercan, aynı zamanda müzikle uğraşan bir şarkıcıdır.