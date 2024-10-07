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Domuz eti çıkan firma hangisi? Ünlü pidecide domuz eti çıktı

Domuz eti çıkan firma hangisi? Ünlü pidecide domuz eti çıktı
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Düzce'de toplu yemek hizmeti veren bir firmanın rosto köftesinde domuz eti tespit edildi. KYK yurtlarında da yemek hizmeti veren firmanın yaptığı açıklama ise büyük tepki çekti. Firma, vatan, bayrak ve din vurgusu yaparak kendini savundu. Peki, Domuz eti çıkan firma hangisi? Ünlü pidecide domuz eti çıktı haberleri sonrası domuz eti çıkan büyük firma hangisi merak edildi.

Domuz eti çıkan firma! Düzce'de toplu yemek hizmeti veren Saydamlar Catering isimli firma, müşterilerine sunduğu rosto köfte içinde domuz eti bulunması nedeniyle büyük bir skandalla karşı karşıya kaldı. Özellikle KYK yurtlarında öğrencilere yemek hizmeti veren firmanın bu duruma dair yaptığı savunma ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Firma, vatan, bayrak ve dini hassasiyetler üzerinden kendini savunurken, bu yaklaşım kamuoyunda geniş yankı buldu. Peki, Domuz eti çıkan firma hangisi? İşte detaylar...

DOMUZ ETİ ÇIKAN FİRMA

Saydamlar Catering, Düzce ve çevresinde uzun yıllardır yemek hizmeti sunan köklü bir firma olarak biliniyor. KYK yurtları başta olmak üzere geniş bir müşteri kitlesine yemek sağlayan firma, son dönemde menüsündeki rosto köfteye dair yapılan testler sonucunda domuz eti tespit edilmesiyle gündeme oturdu. Testlerin ardından firmanın adı, yerel ve ulusal basında sıkça yer almaya başladı.

Domuz eti çıkan firma hangisi? Ünlü pidecide domuz eti çıktı

Firma, 40 yıla yaklaşan ticari geçmişi boyunca hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığını vurgularken, domuz eti bulgusunun yalnızca tek bir numunede tespit edildiğini ve bu bulgunun haksız bir karara yol açtığını savundu. Ancak yapılan incelemeler sonucunda domuz etinin varlığı kesinleşti ve firma, bu duruma ilişkin çeşitli açıklamalar yaparak itibarını korumaya çalıştı.

ÜNLÜ PİDECİDE DOMUZ ETİ ÇIKTI

Domuz eti tespiti sonrası en dikkat çeken detaylardan biri firmanın yaptığı savunma oldu. Firmanın açıklamasında, domuz eti bulunmasıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde "bilim, vicdan ve hakkaniyet ölçüsüne uyulmadığı" belirtilirken, firmanın devletine bağlı, vatanını ve bayrağını seven bir kuruluş olduğuna özellikle vurgu yapıldı. Ayrıca firmanın, ailesinin dini ve dünyevi hassasiyetlerinin tüm Düzce halkınca bilindiği ifade edilerek, bu skandalın bir "itibar suikastı" olduğu iddia edildi.

Domuz eti çıkan firma hangisi? Ünlü pidecide domuz eti çıktı

Yapılan açıklamada, ilgili dönemde teslim edilen ürünlerin tümünün test edildiği ve yalnızca bir numunede domuz eti bulunduğu belirtilerek, bu durumun firmanın genel performansı ve iş etiğiyle bağdaşmadığı savunuldu. Buna rağmen kamuoyunda ve sosyal medyada firmanın açıklamaları yeterince tatmin edici bulunmadı. Firma, bu süreçte hem hukuki hem de ticari olarak itibarını yeniden kazanmak için çabaladığını vurgulasa da olayın yarattığı tahribat büyük oldu.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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