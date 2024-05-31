Doğum lekesi, bebeklikten itibaren ciltte yaygın olarak görülebilen, genellikle zararsız bir renk değişikliğidir. Bu lekeler, farklı renk, boyut, görüntü ve biçimde olabilir ve bazen kalıcıdır. Doğum lekeleri çoğunlukla zararsızdır, ancak bazıları altta yatan bir tıbbi hususa işaret edebilir. DOĞUM LEKESİ NEDEN OLUR? Doğum lekesi çeşitleri neler? İşte doğum lekeleri hakkında bilmeniz gerekenler...

DOĞUM LEKESİ NEDEN OLUR?

Doğum lekelerinin neden meydana geldiği tam olarak bilinmemektedir. Bazıları genetik kaynaklıdır, bazıları ise değildir. Hamilelik sırasında alınan yiyecekler veya yapılan eylemler doğum lekelerine neden olmaz. Bebeğin vücut basıncı, cildin altındaki küçük damarları sıkıştırarak bu lekelerin oluşmasına yol açabilir.

DOĞUM LEKESİ ÇEŞİTLERİ

Doğum lekeleri damarsal (vasküler) veya pigment yoğunluğuna bağlı (pigmente) sebeplerle meydana gelebilir. Damarsal doğum lekeleri, kan damarlarının oluşurken belirlenemeyen bir sebepten dolayı normalden farklı şekilde meydana gelmesi sonucu ortaya çıkar. Örneğin, "somon lekeleri" yüzde veya boyunda gözlemlenen kırmızı veya pembe renkteki lekelerdir. Hemanjiyomlar ise pembe, mavi veya parlak kırmızı renkte olabilir ve genellikle kol, bacak, baş veya boyun bölgesinde bulunur.

Normal koşullar altında doğum lekelerini önlemenin bilinen bir yöntemi yoktur. Ancak doktorun gerekli gördüğü durumlarda doğum lekeleri farklı yöntemlerle tedavi edilebilir. Açık havada uzun süre güneş altında kalmaktan kaçınmak, lekelerin oluşmasını engellemek için alınabilecek önlemler arasında yer alır.