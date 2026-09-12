Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır?
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Doğum borçlanması, sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuklar için annenin sigortasız geçen sürelerini kapsıyor. 2026 yılı için günlük prim 352,32 TL, aylık prim 10.569,60 TL.
Doğum borçlanması, sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuklar için, çocuk 2 yaşını dolduruncaya kadar annenin sigortasız geçen süreleri kapsıyor. Her bir çocuk için 2 yıla kadar, toplamda 6 yıla kadar borçlanma yapılabiliyor. Sadece 18 ay ücretsiz izin değil, doğum izni süreleri de borçlanılabiliyor.
2026 yılı için 1 günlük prim 352,32 TL, bir aylık prim ise 10.569,60 TL olarak ödeniyor. Emekli Sandığı iştirakçileri için tutar, emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde 36'sı üzerinden hesaplanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi