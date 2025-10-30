Doğukan Güngör kimdir? Doğukan Güngör kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ve tiyatro dünyasında son dönemde dikkat çeken bir isim, Doğukan Güngör. Rol aldığı projeler ve sahnedeki performansıyla izleyicilerin ilgisini çeken bu genç yetenek, hakkında merak edilen pek çok detay bulunuyor. Doğukan Güngör'ün kariyeri, özel yaşamı ve yükseliş hikayesi, onu takip edenleri yakından ilgilendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

Doğukan Güngör, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. 2017 yılında kamera karşısına ilk kez "Savaşçı" dizisiyle geçen Güngör, tiyatro sahnesinde de birçok önemli projede yer almıştır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Harika Uygur'dan temel oyunculuk eğitimleri almış ve Chubbuck metodu üzerinde çalışmıştır.

Sahne deneyimini "Othello", "Umut", "Bizim Köyün Adeti" ve "Hiç Kimsenin Öyküsü" gibi oyunlarla pekiştiren oyuncu, televizyon dünyasında da 2018 yılında "Meryem" dizisinde rol alarak ekran deneyimini artırmıştır. Günümüzde ise "Zümrüdüanka" dizisinde Hamit karakterine hayat vermektedir.

DOĞUKAN GÜNGÖR KAÇ YAŞINDA?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

DOĞUKAN GÜNGÖR NERELİ?

Doğukan Güngör, Türkiye'nin başkenti Ankara doğumludur.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN KARİYERİ

Doğukan Güngör, tiyatro ve televizyon alanında çeşitli projelerde yer alarak kendini geliştirmiştir. Tiyatro kariyerinde; "Othello", "Umut", "Bizim Köyün Adeti" ve "Hiç Kimsenin Öyküsü" gibi oyunlarda sahne almıştır. Televizyon dünyasına 2017'de "Savaşçı" dizisiyle adım atan oyuncu, 2018 yılında "Meryem" dizisinde rol almış ve 2020 yılında "Zümrüdüanka" dizisindeki Hamit karakteriyle dikkat çekici bir çıkış yakalamıştır.

Boyu 167 cm ve kilosu 56 kg olan Doğukan Güngör, genç yaşına rağmen hem sahne hem ekran deneyimi ile önemli bir oyuncu olarak öne çıkmaktadır.