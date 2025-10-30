Haberler

Doğukan Güngör kimdir? Doğukan Güngör kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Doğukan Güngör kimdir? Doğukan Güngör kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde ekranlarda ve sahnede adından sıkça söz ettiren Doğukan Güngör, izleyicilerin merak odağı haline geldi. Genç oyuncunun hangi projelerde yer aldığı, kariyerindeki dönüm noktaları ve özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler, takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Doğukan Güngör kimdir? Doğukan Güngör kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ve tiyatro dünyasında son dönemde dikkat çeken bir isim, Doğukan Güngör. Rol aldığı projeler ve sahnedeki performansıyla izleyicilerin ilgisini çeken bu genç yetenek, hakkında merak edilen pek çok detay bulunuyor. Doğukan Güngör'ün kariyeri, özel yaşamı ve yükseliş hikayesi, onu takip edenleri yakından ilgilendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

Doğukan Güngör, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. 2017 yılında kamera karşısına ilk kez "Savaşçı" dizisiyle geçen Güngör, tiyatro sahnesinde de birçok önemli projede yer almıştır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Harika Uygur'dan temel oyunculuk eğitimleri almış ve Chubbuck metodu üzerinde çalışmıştır.

Sahne deneyimini "Othello", "Umut", "Bizim Köyün Adeti" ve "Hiç Kimsenin Öyküsü" gibi oyunlarla pekiştiren oyuncu, televizyon dünyasında da 2018 yılında "Meryem" dizisinde rol alarak ekran deneyimini artırmıştır. Günümüzde ise "Zümrüdüanka" dizisinde Hamit karakterine hayat vermektedir.

Doğukan Güngör kimdir? Doğukan Güngör kaç yaşında, nereli, kariyeri?

DOĞUKAN GÜNGÖR KAÇ YAŞINDA?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

DOĞUKAN GÜNGÖR NERELİ?

Doğukan Güngör, Türkiye'nin başkenti Ankara doğumludur.

Doğukan Güngör kimdir? Doğukan Güngör kaç yaşında, nereli, kariyeri?

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN KARİYERİ

Doğukan Güngör, tiyatro ve televizyon alanında çeşitli projelerde yer alarak kendini geliştirmiştir. Tiyatro kariyerinde; "Othello", "Umut", "Bizim Köyün Adeti" ve "Hiç Kimsenin Öyküsü" gibi oyunlarda sahne almıştır. Televizyon dünyasına 2017'de "Savaşçı" dizisiyle adım atan oyuncu, 2018 yılında "Meryem" dizisinde rol almış ve 2020 yılında "Zümrüdüanka" dizisindeki Hamit karakteriyle dikkat çekici bir çıkış yakalamıştır.

Boyu 167 cm ve kilosu 56 kg olan Doğukan Güngör, genç yaşına rağmen hem sahne hem ekran deneyimi ile önemli bir oyuncu olarak öne çıkmaktadır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.