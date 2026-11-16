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Doğubayazıt'ta ayakkabı tabanına gizlenen 374 gram metamfetamin ele geçirildi

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Doğubayazıt'ta ayakkabı tabanına gizlenen 374 gram metamfetamin ele geçirildi
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Doğubayazıt'ta Gürbulak Gümrük Sahası'nda yapılan kontrollerde bir kişinin ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 374 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 402 bin 500 TL olduğu ve olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası’nda gerçekleştirilen kontrollerde, bir kişinin her iki ayakkabısının tabanına gizlenmiş 374 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 402 bin 500 TL olduğu bildirildi.

Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu Muayene Alanı’nda gerçekleştirilen kontroller sırasında şüpheli bir kişinin ayakkabıları incelendi. Gümrük personelinin yaptığı detaylı kontrolde, ayakkabıların her ikisinin tabanına uyuşturucu madde gizlendiği tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda toplam 374 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu maddenin 2026 yılı verilerine göre yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 402 bin 500 TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi

Olayın ardından Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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