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Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, tarihi Eski Bayezid Camii'nde incelemede bulundu

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Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, tarihi Eski Bayezid Camii'nde incelemede bulundu
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Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak’ın eşliğinde Eski Bayezid Camii’ni ziyaret etti. Kaymakam Ayvat, caminin geçmişi ve fiziki durumu hakkında bilgi aldı; tarihi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için hassasiyet gösterileceğini ifade etti.

Doğubayazıt Kaymakamı  Mustafa Ayvat, İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak’ın eşliğinde, ilçenin tarihi ve kültürel mirasının önemli yapılarından biri olan Eski Bayezid Camii’ni (Şafii Camii) ziyaret etti.

Tarihi dokusu ve mimari özellikleriyle ilçenin kültürel zenginliğini yansıtan camide incelemelerde bulunan Kaymakam Mustafa Ayvat, caminin tarihi geçmişi, mimari özellikleri ve mevcut fiziki durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette, tarihi yapıların korunması, gelecek nesillere aktarılması ve kültürel mirasımızın yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmaların önem taşıdığını belirterek, bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceğini ifade etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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