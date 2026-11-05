Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, pansiyonda öğrencilerle akşam yemeği yedi

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçe Kaymakamı Sayın Mustafa Ayvat, beraberindeki Garnizon Komutanımız, Adalet Komisyonu Başkanımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürlerimizle birlikte Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu’nu ziyaret etti.



Pansiyonda düzenlenen akşam yemeğinde öğrencilerimizle aynı sofrayı paylaşan Kaymakamımız ve ilçe protokolümüz, yemek sonrasında gençlerimizle ve pansiyonlu okullarımızın müdürleri ile bir araya gelerek sohbet etti.



Öğrencilerimizin eğitim durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakamımız, devletimizin her zaman gençlerimizin yanında olduğunu vurgulayarak öğrencilerimize başarılar diledi.



Programın devamında pansiyonun yatakhane, dinlenme ve ortak kullanım alanlarını gezen Kaymakamımız, öğrencilerin barınma ve yaşam koşullarını yerinde inceleyerek pansiyon imkanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Program kapsamında satranç, masa tenisi ve atletizm branşlarında başarılı olan öğrencilere ödülleri, Kaymakam ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu