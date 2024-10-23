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Diziler iptal mi, neden yok? 23 Ekim diziler yeni bölüm yok mu?

Diziler iptal mi, neden yok? 23 Ekim diziler yeni bölüm yok mu?
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23 Ekim tarihinde yayınlanması beklenen dizi bölümlerinin iptal olup olmadığı merak konusu oldu. Sandık Kokusu neden yok? Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. Peki, diziler neden yok, yeni bölüm neden yok? Sandık Kokusu izleyicileri Sandık Kokusu yeni bölüm neden yok merak ediyor.

Diziler iptal mi? 23 Ekim tarihinde yayınlanması beklenen dizi bölümlerinin iptal olup olmadığı merak konusu oldu. Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. Peki, diziler neden yok, yeni bölüm neden yok? Sandık Kokusu izleyicileri Sandık Kokusu yeni bölüm neden yok merak ediyor. Detaylar...

DİZİLER YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Bu akşam TV'de birçok dizi yeni bölümleri iptal edildi.

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman (20.00)

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet... (20.00)

Star TV: dizi yok

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Sandık Kokusu yeni bölüm de bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanmayacak. Ankara'daki patlama nedeniyle Sandık Kokusu dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı tahmin ediliyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Sandık Kokusu Soğuk Haber Televizyon Show Tv Magazin Yaşam Dizi

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