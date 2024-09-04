Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Jandarma Komando Alay Komutanlığında görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı. Peki, Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir?

DİYARBAKIR SİLVAN'DA NE OLDU?

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yavuz Güney'in silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti. Yerlikaya, "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

YAVUZ GÜNEY KİMDİR?

Ordu'nun Ünye ilçesi Yazkonağı Mahallesi'nden Mustafa Güney'in oğlu, iki çocuk babası Uzman Çavuş Yavuz Güney (23), Diyarbakır Silvan'da görev yaptığı kaza sonucu şehit oldu.