Cengiz Dündar kimdir, gözaltına mı alındı ve Diyarbakır Kayapınar Belediyesi hangi parti olduğu araştırılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK soruşturmasında 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi hangi parti? Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı kimdir? Detaylar haberimizdedir...

DİYARBAKIR KAYAPINAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı DEM Parti'den Cengiz Dündar seçildi.

DİYARBAKIR KAYAPINAR BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

1977 yılında Diyarbakır'da doğdu. 2000'de Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasından HADEP Gençlik Kolları'nda görev aldı. STK çalışmaları kapsamında 2000 yılından itibaren Eğitim Sen ve Diyarbakır KESK Şubeler Platformu'nda sosyal sorumluluk projeleri, Emek Akademisi, Yerel Gündem 21 ve Eğitim Sen Hukuk Komisyonunda rol aldı. Eğitimci olmasından dolayı Eğitim Destek Evlerinin Koordinasyonunda sorumluluk aldı.

2009 yılında Amedspor'un kuruluşunda sorumluluk alıp, 2014 yılında kadar kulübün Başkanlık görevini, yine bu zaman dilimleri arasında Mezopotamya Kulüpler Birliği Kurucu üyeliği ve Asbaşkanlık görevini yürüttü. 2017 yılında ilk önce Karaman'a sonrasında Siverek ilçesine sürgün edildi. Diyarbakır'a döndükten bugüne kadar Eğitim Sen ve KESK bünyesinde STK ve sosyal sorumluluk çalışmaları yürüttü.