Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada Zülfü ve Ensari Coşan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay anına ait görüntülerde silah sesleri, darp anları ve saldırganın otomobille kaçtığı anlar yer aldı.

  • Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada Zülfü Coşan ve Ensari Coşan öldü, 2 kişi yaralandı.
  • Olay anına ait görüntülerde bir kişinin tabancayla ateş ettiği ve bir diğerinin yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği kaydedildi.
  • Silahla ateş eden kişi otomobille olay yerinden kaçtı ve polis şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında kasap dükkanında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada Zülfü Coşan ve Ensari Coşan yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anına ilişkin çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde, iki kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş ettiği, bir diğerinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı.

OTOMOBİLLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silahla ateş eden kişinin daha sonra otomobille olay yerinden kaçtığı da kayıtlara yansıdı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıvatandaş:

idam olsa bu olaylar olmazdı

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

İdam İran'da var..Ama böyle olaylar oluyor ve idamlar devam ediyor.. Çürüdü senin tezin

yanıt2
yanıt3
Haber Yorumları8zp6zktxj8:

bu diyarbakırda herkes horoz galiba, hic'mi ailelerinizi karınızı cocugunuzu bekleyeninizi düşünmezsiniz...

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyhyqxfpnh2:

Türkiye’de horuz olmıyan yok ki trafikte bile en ufak bir hata ile hemen araçtan iniyorlar

yanıt9
yanıt2
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

akp adalet sistemini mahvetti. katil biliyorki 5-7 sene sonra serbest kalacağını

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnderen:

İdam cezasını getirmeyen akparti yönetimi Türkiye için değilde kişisel menfaatler içinmi çalışıyor ?

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

İdamla suç çözülmüş olacak olsaydı İran'da suçlar sıfır olurdu.. Böyle olaylara idam olmalı ancak idam suçu sıfırlar mantığı doğru mantık değil..

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıHakan Hakan:

Hep aynı laf ağızda etiket olmuş, idam yok işte cezalar ağırlaştırılabilir herseferinde birileri ölüyor ve idam olsaydı idam olsaydı kardeşim şeriat da kanun demek kanunları arttır cezayı ağırlaştır ve affetme yetkisi olmaz kula işlenen cezanın bu kadar basit

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

İdam cezası sadece şeriatta yok ki Türkiye'de daha önce idam cezası vardı kaldıranlara sormak lazım kim için niye kalktı? Yaşına başına bakmadan cezayı tekrar getireceksin, şimdi kolayını bulmuşlar tetikçiler 18 yaşından küçük

yanıt5
yanıt0
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
