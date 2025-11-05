Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada Zülfü ve Ensari Coşan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay anına ait görüntülerde silah sesleri, darp anları ve saldırganın otomobille kaçtığı anlar yer aldı.
- Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada Zülfü Coşan ve Ensari Coşan öldü, 2 kişi yaralandı.
- Olay anına ait görüntülerde bir kişinin tabancayla ateş ettiği ve bir diğerinin yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği kaydedildi.
- Silahla ateş eden kişi otomobille olay yerinden kaçtı ve polis şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında kasap dükkanında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada Zülfü Coşan ve Ensari Coşan yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
O ANLAR KAMERADA
Olay anına ilişkin çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde, iki kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş ettiği, bir diğerinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı.
OTOMOBİLLE OLAY YERİNDEN KAÇTI
Silahla ateş eden kişinin daha sonra otomobille olay yerinden kaçtığı da kayıtlara yansıdı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler çok yönlü olarak sürüyor.