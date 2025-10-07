Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga
Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davası duruşmasında taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Duruşma salonunda yaşanan arbede paniğe yol açarken, güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları ayırdı.
SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada meydana geldi. Duruşma sırasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ
Salonda yaşanan arbedeye güvenlik görevlileri müdahale ederken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Kavgayla birlikte duruşma salonunda kısa süreli panik yaşanırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.