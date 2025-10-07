Haberler

Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga
Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davası duruşmasında taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Duruşma salonunda yaşanan arbede paniğe yol açarken, güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Diyarbakır Adliyesi'nde görülen bir cinayet davası duruşmasında taraflar arasında çıkan kavga, büyük paniğe neden oldu.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada meydana geldi. Duruşma sırasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Salonda yaşanan arbedeye güvenlik görevlileri müdahale ederken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Kavgayla birlikte duruşma salonunda kısa süreli panik yaşanırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk
Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

gereksiz memeleket bırakın yesinler birbirlerini

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme56
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartepe Bal:

Sen telavivden misin

yanıt11
yanıt3
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

bunlar vurur birbirini daha çok meze cıkar bırakın izleyelim madem öyle bundan sonra bizde sadist olduk abi yapçak bşey yok

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Umarız bir internet arama motoru kurup bol bol para yaparlar ve mutluca yaşarlar sonsuza kadar. Kavga yapmak iyi bir şey DEĞİLDİR.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıhukuk hukuk:

Kınayana bak vay be yazık Adana volki

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHalit:

idam olsaydı kan davalarına gerek kalmazdı bunu damdan düşen söylüyor

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

idam çok yanlış bir kavramdır. .. .. bir kişi .. bir kişiyi .. sevmiyorsa .. UZAK olmak kavramı ve .. TEMAS da OLMAMAK kavramı .. devire geçirilmemelidir .. Yani .. asla asla .. idam .. kavramı .. devire .. GEÇİRİLMEMELİ dir .. .... ... ingilizce atasözü bile derki .. THOU SHALL NOT KİLL .. bu atasözü eski ingilizce ile söylenmiş. Yani belki 1800 yıllarına ait eski ingilizcedir. .. Türkçesi ise ... şudur : .. KULL ÖLDÜRMEYECEK DİR.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHasan Turk:

Film sahnesi degil akp kavimli yeni Türkiye.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

AKP yi sevmesini öğrenmelisin. AKP nin faydalarını tek tek düşünüp, para yapan bir internet arama motoru kurmalısın. Olursa AKP sayesinde olabilir bir .. para yapan internet arama motorun.

yanıt0
yanıt0
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
