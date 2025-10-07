Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Diyarbakır Adliyesi'nde görülen bir cinayet davası duruşmasında taraflar arasında çıkan kavga, büyük paniğe neden oldu.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada meydana geldi. Duruşma sırasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Salonda yaşanan arbedeye güvenlik görevlileri müdahale ederken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Kavgayla birlikte duruşma salonunda kısa süreli panik yaşanırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.