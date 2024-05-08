Dişler en hızlı nasıl beyazlar? Dişleri anında bembeyaz eden yöntemler

Profesyonel diş temizliği ve düzenli diş bakımı ile bu durumun önüne geçilebilir veya azaltılabilir. Dişlerin beyazlaması için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunur. Her gün iki kez, diş fırçalama ve diş ipi kullanma gibi düzenli diş temizliği alışkanlıkları edinmek önemlidir. Ayrıca, renkli içeceklerin ve şekerli yiyeceklerin tüketimini azaltarak, sağlıklı bir beslenme alışkanlığına sahip olmak dişlerin beyazlamasına yardımcı olabilir. Peki sarı dişleri ne beyazlatır, kalıcı diş beyazlatma nasıl yapılır?

DİŞLER EN HIZLI NASIL BEYAZLAR?

Dişlerinizi doğal olarak beyazlatmanın birkaç etkili yolu vardır. İşte bunlardan bazıları:

Düzenli olarak fırçalayın ve diş ipi kullanın: Günde en az iki kez dişlerinizi fırçalamak ve diş ipi kullanmak, dişleri beyaz tutmanın en iyi yollarından biridir. Beyazlık istiyorsanız, beyazlatıcı özellikli bir sürü diş macunu mevcuttur.

Limon ve Karbonat: Bir çay kaşığı karbonatın içine limonun suyunu sıkın ve köpürene kadar karıştırın. Ardından temiz bir diş fırçasıyla uygulayın. Ancak bu yöntemi haftada en fazla 1-2 kere tekrarlamalısınız, çünkü limon asit içerir ve diş minesine zarar verebilir.

Karbonat: Karbonat doğal renk açıcı özelliğe sahiptir. Haftada 2-3 kere uyguladığınızda rengin açılacağına şahit olacaksınız. Islattığınız diş fırçanızı karbonata batırın ve dişlerinizi yavaşça fırçalayın.

Softa Tuzu: Softa tuzu, dişlerinizi fırçalarsanız hem rengin biraz açıldığını göreceksiniz hem de tuzun antibakteriyel özelliği sayesinde ağzınızdaki bakterilerden kurtulmuş olacaksınız. Islattığınız diş fırçanızı tuza batırın ve dişlerinizi yavaşça fırçalayın.

Karbonat, Tuz ve Sirke Üçlüsü: Karbonatın ve tuzun beyazlattığını biliyoruz. Elma sirkesi de diş minesi üzerindeki sarı lekeleri çıkarmak konusunda iddialıdır. 3 maddeden de 1 çay kaşığı alarak bir kapta karıştırın. Ardından temiz bir diş fırçasıyla uygulayın.

Karbonat, Tarçın ve Adaçayı Karışımı: Beyazlatma görevini karbonat üstlenirken, tarçın ve adaçayı ağız içindeki bakterileri öldürmek ve ağzı temizlemekle görevlidir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, havanda dövdüğünüz adaçayını 1 çay kaşığı karbonat ve tarçınla karıştırın.

Çilek: Çilekler malik asit içerir ve lekeli dişleri beyazlatmaya yardımcı olabilir. Ayrıca ağız kuruluğu olan kişilerde tükürük üretimini artırabilir, bu da dişlerinizi korur.

Unutmayın ki bu yöntemlerin etkisi kişiden kişiye değişebilir ve herhangi bir sağlık sorununuz varsa öncelikle diş hekiminizle görüşmelisiniz.

KALICI DİŞ BEYAZLATMA NASIL YAPILIR?

Kalıcı diş beyazlatma için en etkili yöntemler genellikle diş hekimleri tarafından uygulanan profesyonel işlemlerdir. İşte kalıcı diş beyazlatma için yaygın olarak kullanılan birkaç yöntem:

Lazerle Diş Beyazlatma: Bu yöntemde, özel bir beyazlatma jeli dişlerin yüzeyine uygulanır ve daha sonra lazer veya ışık kaynağı ile aktivasyon sağlanır. Bu işlem, dişlerin hızlı bir şekilde beyazlamasını sağlar.

Diş Kaplama (Veneer): Diş kaplama, dişlerin ön yüzeyine ince bir porselen veya kompozit reçine tabakası uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Bu kaplama, dişlerin rengini ve görünümünü kalıcı olarak değiştirebilir.

Kronlar: Kronlar, dişlerin üzerine kalıcı olarak yerleştirilen porselen veya metal destekli kaplamalardır. Kronlar, dişlerin rengini ve görünümünü iyileştirmek için kullanılabilir.

Diş Beyazlatma İşlemleri: Diş hekimleri tarafından uygulanan profesyonel diş beyazlatma işlemleri, özel beyazlatıcı ajanların kullanılmasını içerir. Bu işlem, dişlerin rengini açarak daha beyaz bir görünüm elde etmeyi sağlar.

Bu yöntemlerden hangisinin en uygun olduğu ve ne tür sonuçlar beklenmesi gerektiği konusunda bir diş hekimiyle görüşmek önemlidir.