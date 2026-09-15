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DİSK-AR: Çalışan çocuk sayısı 2025'te 882 bine yükseldi

DİSK-AR: Çalışan çocuk sayısı 2025'te 882 bine yükseldi
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DİSK-AR'ın çocuk işçiliği raporuna göre 15-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 2021'de 520 bin iken 2025'te 882 bine çıktı; istihdam oranı yüzde 14'ten yüzde 22,8'e yükseldi.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 14 Eylül 2026'da "Çocuk İşçiliği Raporu: Yoksulluk, MESEM'ler, İş Cinayetleri"ni yayımladı. TÜİK verilerinden yapılan hesaplamaya göre 15-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 2021'de 520 bin iken 2025'te 882 bine yükseldi.

Dört yılda çalışan çocuk sayısı yüzde 69,6 artarken, aynı yaş grubundaki çocuk nüfusu yalnızca yüzde 4,2 arttı. İstihdam oranı yüzde 14'ten yüzde 22,8'e çıktı. 2025'te erkek çocukların istihdam oranı yüzde 33,1, kız çocuklarında yüzde 11,9 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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