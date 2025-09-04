Discord açılacak mı? Discord ne zaman açılacak?

Son günlerde bazı kullanıcılar platforma yeniden erişim sağlandığını öne sürse de, resmi mercilerden konuya ilişkin net bir açıklama yapılmış değil. Bu belirsizlik içinde, milyonlarca kullanıcı "Discord ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını aramayı sürdürüyor. Gelişmelere dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

DISCORD NEDEN KAPATILDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Discord platformuna yönelik erişim engeline dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Tunç açıklamasında, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan 'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

9 Ekim 2024 tarihinde alınan mahkeme kararıyla Türkiye'den erişime kapatılan popüler iletişim platformu Discord'un yeniden ne zaman açılacağı ise hâlâ netlik kazanmış değil. Milyonlarca kullanıcı, platformun tekrar ne zaman aktif hâle geleceğini merakla beklerken, konuya ilişkin yetkili kurumlardan şu ana kadar kesin bir tarih verilmedi. Erişim engelinin süresiyle ilgili gelişmeler, resmi açıklamalar doğrultusunda netlik kazanacak. Discord'un yeniden erişime açılması halinde güncel bilgileri anlık olarak haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

DISCORD KALICI OLARAK MI KAPATILDI?

