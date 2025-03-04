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Diş eti kanaması abdesti bozar mı? Diyanet ağızdaki kanı yutmak abdesti bozar mı?

Diş eti kanaması abdesti bozar mı? Diyanet ağızdaki kanı yutmak abdesti bozar mı?
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Diş eti kanaması abdesti bozar mı? sorusu, özellikle namaz ve abdest konusunda hassas olan kişilerin sıkça araştırdığı konulardan biridir. Ağız içi kanama, diş fırçalarken, sert yiyecekler tüketirken veya diş eti problemleri nedeniyle meydana gelebilir. Peki, İslam'a göre diş eti kanaması durumunda abdest geçerli olur mu?

Diş eti kanaması abdesti bozar mı? sorusu, özellikle namaz kılacak ve abdest alacak kişiler tarafından sıkça merak ediliyor. Diş eti kanaması, genellikle diş fırçalarken, sert yiyecekler yerken veya diş eti hassasiyetinden kaynaklanabilir. Peki, İslam'a göre diş eti kanaması abdesti bozar mı ve bu durumda ne yapılmalıdır? Diş eti kanaması abdesti bozar mı? İşte detaylar!

DİŞ ETİ KANAMASI ABDESTİ BOZAR MI?

Hanefîlere göre bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Diş etinden çıkan kan ise karıştığı tükürüğün yarısı veya daha fazlası kadar olduğunda abdesti bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 52). Şâfiîlere göre ise abdest, sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla diş eti kanamasıyla abdest bozulmaz (Mâverdî, el-Hâvî, I, 199-200).

Diş eti kanaması abdesti bozar mı? Diyanet ağızdaki kanı yutmak abdesti bozar mı?

AĞIZDAKİ KANI YUTMAK ABDESTİ BOZAR MI?

Hanefîlere göre, bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Diş etinden çıkan kan ise karıştığı tükürüğün yarısı veya daha fazlası kadar olduğunda abdesti bozar. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/52)

Bulunduğu yerin dışına taşmayan ve akmayan bir kan da abdesti bozmaz. (V. Zuhayli, el-Fıkhu'l-İslami, 1/438)

Şafiîlere göre ise abdest, sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla diş eti kanamasıyla abdest bozulmaz. (Maverdi, el-Havi, 1/199-200)

Muasır fıkıh ansiklopedisinde verilen bilgiye göre, ön ve arka yolların dışında, yaralardan veya dişten çıkan kan ister az ister çok olsun abdesti bozmaz. (Mevsuatu'l-Fıkhi'l-İslami, 2/347)

Özetle, mümkün oldukça, kanın akmadığı zaman diliminde namaz kılmak uygun olur. Eğer tükürük kadar veya daha az ise Hanefilere ve Hanbelilere göre de abdest ve namaz bozulmaz. Şayet daha çok ise bozulur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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