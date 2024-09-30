Dinlediğiniz "Belalım Benim" adlı şarkıyı seslendiren kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Dinlediğiniz "Belalım Benim" adlı şarkıyı seslendiren kimdir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Dinlediğiniz "Belalım Benim" adlı şarkıyı seslendiren kimdir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Dinlediğiniz "Belalım Benim" adlı şarkıyı seslendiren kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
DİNLEDİĞİNİZ "BELALIM BENİM" ADLI ŞARKIYI SESLENDİREN KİMDİR?
A: Emrah
B: Gökhan Özen
C: Faruk K
D: Ferhat Güzel
Cevap: