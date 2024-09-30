Dinlediğiniz 'Belalım Benim' adlı şarkıyı seslendiren kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Dinlediğiniz "Belalım Benim" adlı şarkıyı seslendiren kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

DİNLEDİĞİNİZ "BELALIM BENİM" ADLI ŞARKIYI SESLENDİREN KİMDİR?

A: Emrah

B: Gökhan Özen

C: Faruk K

D: Ferhat Güzel

Cevap: