Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani

Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Şanlıurfa'da kaydedilen görüntülerde, dilencilik yapan bir kadının önünde POS cihazı bulunduğu görüldü. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, "Rüyamda görsem inanmam. POS cihazıyla dilencilik yapıyor ya, böyle bir şey var mı? Vergi mükellefidir yani" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Şanlıurfa'da çekildiği belirtilen bir görüntü görenleri şaşırttı. Sokakta oturan ve dilencilik yaptığı görülen bir kadının önünde POS cihazı bulunması çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi.

"RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAM"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının önünde bir POS cihazı olduğu görülürken, kaydı yapan kişinin tepkisi de duyuluyor. Görüntüyü çeken vatandaş, "Rüyamda görsem inanmam, bak hele dilencinin önünde POS cihazı var. Öyle bir şey var mı ya? Eskiden diyordular yakında böyle olacak, ben inanmıyordum. Gerçekten de POS cihazı kullanıyor kadın, bak hele" diyerek şaşkınlığını dile getiriyor.

"BÖYLE BİR ŞEY VAR MI? VERGİ MÜKELLEFİ YANİ"

Vatandaşın, "POS cihazıyla dilencilik yapıyor ya, böyle bir şey var mı? Vergi mükellefidir yani" sözleri de görüntülere yansıyor.

