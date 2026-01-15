Dilek İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki görüntüsü olay oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesine ilişkin karara karşı açtığı davanın duruşması İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.

İMAMOĞLU DURUŞMAYA İLK KEZ KATILDI

Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmada davacı İmamoğlu, duruşmaya ilk kez fiziki olarak katıldı ve sözlü itirazda bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Dilek İmamoğlu da katıldı.

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

Duruşma öncesi salonun önünde güvenlik önlemi alındı. Güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma arasında gerginlik yaşandı. Duruşma sona erdi. Mahkeme kararının ise 15 gün sonra açıklanacağı belirtildi.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN TAVRI OLAY OLDU

Duruşma sonrası partililer tarafından kayda alınan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, son dönemde adı Derya Çayırgan ile "yasak aşk" iddialarına karışan İmamoğlu'nun salondan ayrıldığı sırada, eşinin yüzüne bakmaması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar Dilek İmamoğlu'nun yaşananlar nedeniyle tavır koyduğunu öne sürerken, bazıları ise eşinin yaşadığı sürece üzülmesi nedeniyle böyle davrandığını savundu.