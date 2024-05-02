Üye Girişi
Haberler

Dilber hangi kanalda? Dilber dizi nasıl izlenir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D kış sezonu için planlanan yeni dizi "İnci Taneleri" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki var mı?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem'i takip eden kadın kızı mı?

Azem, Dilber'den ne kadar uzaklaşırsa Piraye'nin ailesine o kadar yaklaşıyor. Cihan, kendisine verilen öldürme emri karşısında büyük şok yaşıyor. Bu sırada bir araba Azem'i takip etmektedir. Takip eden arabanın içinde ki kadın Azem'in kızı olabilir mi?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilber'i aşk acısı sarıyor!

Azem ile ayrılan Dilber sıkıntılı günler yaşar. Diğer taraftan Piraye ve Azem arasında da olaylar hızla değişmektedir.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İnci Taneleri Kanal D Dizi Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024? Dilber hangi kanalda? Dilber dizi nasıl izlenir? LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Roma Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! 2 Mayıs Roma B.Leverkusen maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? YENİŞEHİR EVLERİ Emlak Konut THY ARNAVUTKÖY konut kura çekilişi ne zaman? CANLI izleme linki var mı? Chelsea Tottenham maçı CANLI izle! 2 Mayıs Chelsea Tottenham maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan-Özel görüşmesinin sonuçları! Hudutsuz Sevda 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sakla Beni 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Aldatmak 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2-3 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kül Masalı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title