Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman! Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor?

Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragmanını izlemek isteyen birçok kişi, ilk olarak internet üzerinde Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor? Sorusunu araştırmakta. Son zamanlarda dikkat çeken şarkılar arasında dikkat çeken Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkısının yer aldığı yapım, izleyenler tarafından sosyal medya üzerinde paylaşılmakta. Peki, Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor? İşte Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman!

DİLBER EVİN BARKIN YOK MU FRAGMAN

Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman, İnci Taneleri dizisinin yayınlanmakta olan ilk fragmanıdır. Buna göre Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragmanı olarak bilinmekte olan video aslında İnci Taneleri dizisinin Kanal D ekranlarında yayınlanmış ilk fragmanıdır. İnci taneleri fragmanı yani Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragmanı yaklaşık 3 hafta önce kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluştu.

Yılmaz Erdoğan'ın bu sahne için Ezo isimli konsomatrisi Ankara'ya gidip yerinde izlediği ve Hazar Ergüçlü'nün Dilber rolü için Ezo'yla çalıştığı, ders aldığı öne sürüldü. Söz konusu videodaki şarkı ve müzisyenin de dizinin fragmanındakiyle aynı olması dikkat çekti.

DİLBER EVİN BARKIN YOK MU FRAGMAN KONUSU NE, HANGİ DİZİ?

Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verildi. Gerçel bir pavyonda çekilen sahnede Hazar Ergüçlü, mini elbisesiyle oyun havası oynuyor. Dans etmek için özel dersler alan Ergüçlü, elindeki zillerle göbek attı. Ankara'daki pavyon kültürüne de yer verildiği dizide Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısına yer verildi. Fragmanın yayınlanmasıyla Hazar Ergüçlü'nün performansını beğenen kullanıcılar "Bu rol için mi yaratıldın?" ve "Ayakta alkışlanacak bir oyunculuk" yorumları yapıldı.

İnci Taneleri ile ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken; aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.