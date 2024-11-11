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Dilber ay hapse girdi mi, hapiste ne kadar yattı, hangi cezaevinde yattı?

Dilber ay hapse girdi mi, hapiste ne kadar yattı, hangi cezaevinde yattı?
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Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Dilber Ay'ın hayat hikayesi ise yaşadığı acılarla dolu. Peki, Dilber ay hapse girdi mi, hapiste ne kadar yattı?

Dilber Ay'ın hayatı, büyük bir sanatçı olarak sahneye çıkarken yaşadığı zorluklarla doluydu. Bu zorluklar, onun mücadeleci ve güçlü bir karakter olmasına katkı sağladı. Peki, Dilber ay hapse girdi mi, hapiste ne kadar yattı?

DİLBER AY HAPSE GİRDİ Mİ, HAPİSTE NE KADAR YATTI?

2017 yılında Bir televizyon programına konuk olan ünlü türkücü Dilber Ay, canlı yayında hapse neden girdiğini gözyaşlarıyla anlatmıştı.

Almanya'da bir konser sırasında şarkı isteği için kulise izinsiz girerek kendisini taciz eden kişiyi yaraladı. Bu olaydan sonra Hollanda'ya kaçan sanatçı yakalanıp Almanya'ya gönderilmiş ve hapse girerek Frankfurt'ta 8 ay 20 gün tutuklu kaldıktan sonra Türkiye'ye iade edilmiştir. Karıştığı bir kavgadan dolayı yeniden tutuklanıp bir süre daha cezaevinde kalan Dilber Ay'ın TRT Radyo da işine bu olaydan sonra son verildi.

Ünlü türkücü, işlediği cinayet yüzünden Frankfurt'ta 8 ay 21 gün cezaevinde kaldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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