Dilara Sümbül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilara Sümbül'ün hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı?

Dilara Sümbül kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilirken Dilara Sümbül'ün hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldığı gündeme geliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Elif rolünü oynayan Dilara Sümbül, apar topar hastaneye kaldırıldı. Dilara Sümbül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilara Sümbül'ün hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Detaylar haberimizdedir…

DİLARA SÜMBÜL KİMDİR?

13 Ağustos 1999'da Urfa'da dünyaya gelen Dilara Sümbül, bugüne kadar Elimi Bırakma, Baş Belası, Evlilik Hakkında Her Şey ve Duy Beni projelerinde yer aldı. Profesyonel olarak 9 yıl Latin danslarıyla ilgilenen oyuncu, Bedir Bedir ve Selen Domaç'tan temel oyunculuk eğitimi, Hilal Saral'dan da kamera önü oyunculuk eğitimi aldı.

DİLARA SÜMBÜL'ÜN HASTALIĞI NEDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, karnındaki şiddetli ağrıyla acilen Ulus'taki bir özel hastaneye kaldırılan oyuncunun yumurtalık kistinin patladığı tespit edilince hemen tedavi altına alındı. 25 yaşındaki oyuncu, bugün tedavisinin bitmesiyle taburcu edilecek. Sağlığına kavuşan Dilara Sümbül, en kısa sürede Kardeşlerim setine dönecek.