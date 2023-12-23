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Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne?

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Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, karnındaki şiddetli ağrı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Dilara Sümbül hasta mı? Sorusu, bu kapsamda birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, karnındaki şiddetli ağrıyla acilen Ulus'taki bir özel hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. 25 yaşındaki oyuncu, bugün tedavisinin bitmesiyle taburcu edilecek. Sağlığına kavuşan Dilara Sümbül, en kısa sürede Kardeşlerim setine dönecek. Peki, Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne?

DİLARA SÜMBÜL HASTA MI?

Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, karnındaki şiddetli ağrı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Yumurtalık kisti patlayan oyuncu, tedavi altına alındı. 25 yaşındaki oyuncu, bugün tedavisinin bitmesiyle taburcu edilecek. Sağlığına kavuşan Dilara Sümbül, en kısa sürede Kardeşlerim setine dönecek.

DİLARA SÜMBÜL KİMDİR?

13 Ağustos 1999'da Urfa'da dünyaya gelen Dilara Sümbül, bugüne kadar Elimi Bırakma, Baş Belası, Evlilik Hakkında Her Şey ve Duy Beni projelerinde yer aldı. Profesyonel olarak 9 yıl Latin danslarıyla ilgilenen oyuncu, Bedir Bedir ve Selen Domaç'tan temel oyunculuk eğitimi, Hilal Saral'dan da kamera önü oyunculuk eğitimi aldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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