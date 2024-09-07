Dilan ve Engin Polat tahliye mi oldu? Dilan ve Engin Polat çifti nasıl hapisten çıktı, davası ne oldu?

Yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat davası gündemden düşmüyor. Dilan Polat ve Engin Polat nasıl hapisten çıktı sorusuna yanıt aranıyor. Dilan ve Engin Polat tahliye mi oldu? Dilan ve Engin Polat çifti nasıl hapisten çıktı, davası ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT TAHLİYE Mİ OLDU?

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi. Sanıklar cezaevinden çıktı.

4 TUTUKLU SANIK TAHLİYE

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın üçüncü gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi.

DİLAN VE ENGİN POLAT NASIL HAPİSTEN ÇIKTI?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.