Dilan Polat tekrar cezaevine girecek mi? Sıla Doğu ve Dilan Polat neden tutuklandı?

Sıla Doğu ve Dilan Polat neden tutuklandı? Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Beşiktaş'taki bir gece kulübünde çekilen görüntüler nedeniyle "hayasızca hareketler" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dilan Polat tekrar cezaevine girecek mi? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT TEKRAR CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Tahliye partisi veren ve sahnede dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları ve gözaltı sürecinin ne şekilde ilerleyeceği ile ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.