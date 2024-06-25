Dilan Polat tahliye mi oldu? Dilan Polat hapisten çıktı mı? Polat ailesi davadan tahliye edildi mi, ne oldu?

Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirme suçundan yargılandıkları davada bugün hakim karşısına çıktı. Sanıklar, azmettiricilikle yargılandıkları davadan tahliye etti ancak diğer suçlamalardan dolayı tutuklulukları devam edecek. Peki, Dilan Polat tahliye mi oldu? Dilan Polat hapisten çıktı mı?

DİLAN POLAT TAHLİYE Mİ OLDU?

Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi.

DİLAN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Sanıklar, azmettiricilikle yargılandıkları davadan tahliye etti ancak diğer suçlamalardan dolayı tutuklulukları devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin de 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenen davanın görülmesine Küçükçekmece Adliyesi'nde devam edildi. Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat hazır bulundu.