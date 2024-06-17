Dilan Polat tahliye mi edildi? Dilan Polat hapisten çıktı mı?

Dilan Polat'ın hapisten çıkıp çıkmadığı merak ediliyor. Savcılık kararıyla tahliyesi talep edilen Dilan Polat tahliye oldu mu? Sorusunun cevabı aratılıyor. Savcılık, Polat'ın 7 aydır tutuklu bulunması ve intihar etme riski nedeniyle tahliyesini isterken hakimse Adli Tıp raporunda geçen "Cezaevinde kalabilir" değerlendirmesini dikkate alarak talebi reddetti.

DİLAN POLAT TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Soruşturma kapsamında tutuklananlarla ilgili yapılan inceleme sonucunda hakimin soruşturma savcısından görüş yazısı istemesi üzerine savcılık, Polat için ilk kez tahliye talebinde bulunmuştu.

DİLAN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Tahliye talebinin ortaya çıkmasına neden olan ayrıntılar da belli oldu. Kanal D'nin haberine göre savcılık, Polat'ın yaşadığı iddia edilen ruhsal sorunlara dikkat çekerek Adli Tıp'ta muayene edildiğini belirtti. Ayrıca Adli Tıp'ın 20 Mayıs'ta savcılığa rapor gönderdiğine işaret edilerek raporda Polat için intihar riskinin tespit edildiği vurgulandı.

Adli Tıp raporunda Polat'ın yüksek güvenlikli bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alınması gerektiği ve tedavi sonrası cezaevi şartlarında infazının sürebileceği belirtildi. Savcı ise rapora karşın intihar riski nedeniyle Polat'ın tahliyesini talep etti.