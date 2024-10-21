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Dilan Polat Sıla Doğu kardeş mi?

Dilan Polat Sıla Doğu kardeş mi?
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Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş'taki bir gece kulübünde çekilen görüntüler nedeniyle "hayasızca hareketler" suçundan re'sen soruşturma başlattığı Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun göz altına alınmasının ardından Dilan Polat Sıla Doğu öz kardeş mi, neyi oluyor merak edildi.

Sıla Doğu Dilan Polat kardeş mi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş'taki bir gece kulübünde çekilen görüntüler nedeniyle "hayasızca hareketler" suçundan re'sen soruşturma başlattığı Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun göz altına alınmasının ardından Dilan Polat Sıla Doğu öz kardeş mi, neyi oluyor merak edildi. Detaylar...

DİLAN POLAT İLE SILA DOĞU KARDEŞ Mİ?

Dilan Polat ile Sıla Doğu kardeştir. Sahnede dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

DİLAN POLAT VE SILA DOĞU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tahliye partisi veren ve sahnede dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları ve gözaltı sürecinin ne şekilde ilerleyeceği ile ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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