Dilan Polat, köprüde intihara mı kalkıştı? Dilan Polat'a ne oldu, panik atak mı geçirdi?

Gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Dilan Polat, bu kez İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşanan şaşırtıcı bir olayla yeniden konuşuluyor. Aracını köprü üzerinde durdurup inmesiyle paniğe neden olan Polat'ın intihara kalkıştığı iddia edildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DİLAN POLAT İNTİHARA MI KALKIŞTI?

Dilan Polat'ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşadığı olay intihar girişimi değil. Olay anında araçtan inmesi ve ortamın karışması intihar olarak algılansa da, polis ekiplerinin müdahalesiyle yapılan ilk tespitlerde bunun şiddetli bir panik atak krizi olduğu anlaşıldı.

DİLAN POLAT PANİK ATAK MI GEÇİRDİ?

Dilan Polat köprü üzerinde seyir halindeyken yaşadığı yoğun stres sonucu şiddetli bir panik atak geçirdi. Bu kriz nedeniyle aracından inmek zorunda kaldı ve çevredeki kişilerin ve güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

DİLAN POLAT NE AÇIKLAMA YAPTI?

Dilan Polat, hakkında çıkan yasaklı madde kullanımı iddiaları ve sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımlar üzerine çeşitli açıklamalar yaptı. Son olarak, "Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır" şeklinde bir paylaşım yaparak, çocukları Nilda ve Milan Efe'ye olan sevgisini dile getirdi. Bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Polat, yaşadığı zor süreci böyle ifade etti.

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, sosyal medya fenomeni ve iş kadını olarak tanınan bir isimdir. Son dönemde hakkında çıkan yasaklı madde kullanımı iddiaları ve bu iddialara bağlı yaşadığı stresle gündeme gelmiştir. Aktif sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahiptir ve özel hayatıyla da zaman zaman medyanın dikkatini çekmektedir.