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Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı?

Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı?
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Dilan Polat'ın yengesi olarak bilinen Nilgün Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nilgün Yılmaz'ın ismi neden geçiyor, neden tutuklandı, hala içerde mi? Dilan Polat Engin Polat davasında birçok kişi tutuklanırken o isimler arasında Engin Polat'ın akrabası olarak bilinen Nilgün Yılmaz'da mevcut. Peki Nilgün Yılmaz kim?

Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? Nilgün Yılmaz'ın ismi neden geçiyor, neden tutuklandı, hala içerde mi? Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat'ın yargı önüne çıkmasıyla başlayan soruşturmada tutuklular arasında bulunan Nilgün Yılmaz gündemde araştırılıyor. İşte Nilgün Yılmaz ile ilgili merak edilenler haberimizde…

NİLGÜN YILMAZ KİMDİR?

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada adı geçen Nilgün Yılmaz, tutuklanan 12 kişiden biri olarak öne çıkıyor. Yılmaz, Polat ailesiyle olan yakın aile bağlarıyla biliniyor ve Engin Polat'ın dayısının eşi olarak tanımlanıyor.

Nilgün Yılmaz'ın yaşı ve memleketi gibi kişisel bilgiler henüz bilinmiyor. Ancak, Yılmaz'ın soruşturma kapsamında tutuklandığı ve ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu biliniyor.

Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı?

NİLGÜN YILMAZ HALA TUTUKLU MU?

Nilgün Yılmaz, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama," "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "vergi usul kanununa muhalefet" gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Nilgün Yılmaz merak ediliyor. Polat ailesiyle ilişkili diğer kişilerle birlikte yürütülen bu dava, kamuoyunun dikkatle takip ettiği önemli bir gelişme olmaya devam ediyor.

Betül Cirit
Betül Cirit
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