Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Dilan Polat'a ne oldu?

Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alınmıştı. Dilan Polat'a ne oldu? Dilan Polat tahliye oldu mu? soruları gündeme geliyor. Dilan Polat kaç yıl ceza aldı? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

DİLAN POLAT OLAYI NEDİR?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.