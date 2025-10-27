Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Genç yaşına rağmen ekranların sevilen isimlerinden biri haline gelen Dilan Çiçek Deniz, oyunculuk kariyeri ve sosyal medyadaki varlığıyla dikkat çekiyor. Sivas doğumlu olan Deniz, sahneyle tanıştığı ilk yıllardan itibaren kendini geliştirdi ve televizyon dünyasında kısa sürede öne çıktı. Peki, Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli ve hangi projelerde yer aldı? Tüm detaylar haberimizin devamında.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiş bir oyuncu ve modeldir. Anne ve babası öğretmen olan Deniz, sanat ve eğitimle iç içe bir ortamda büyümüştür. Lisede üç yıl boyunca tiyatro eğitimi alarak sahneyle tanışmış ve 15 yaşında yazdığı "Güneşi Annem Sanırdım" adlı şiir kitabıyla edebiyata olan ilgisini de ortaya koymuştur.

Oyunculuk kariyerine lisede katıldığı tiyatro yarışmalarında aldığı ödüllerle sağlam bir başlangıç yapan Deniz, üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi'ne başlamış ancak turizm bölümünden edebiyata geçiş yaparak sanat ve edebiyatla bağını güçlendirmiştir.

Dilan Çiçek Deniz, genç yaşta hem güzellik hem de oyunculuk alanında dikkat çekmeyi başarmıştır. 2014 yılında Elidor Miss Turkey yarışmasında ikinci olmuş ve ertesi yıl Miami'de düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Bu deneyimler, onu televizyon ve sahne dünyasına taşımış ve kariyerinde hızlı bir çıkış yapmasını sağlamıştır.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KAÇ YAŞINDA?

Dilan Çiçek Deniz, 1995 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen hem dizi hem de sinema projelerinde önemli roller alarak geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ NERELİ?

Dilan Çiçek Deniz, Sivas doğumludur. Ancak ailesi eğitimcidir ve kültürel birikimi sayesinde farklı alanlara ilgi duyması küçük yaşta başlamıştır. Sanatla ve tiyatroyla erken yaşta tanışması, onun çok yönlü bir kariyere sahip olmasına katkı sağlamıştır.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN KARİYERİ

Dilan Çiçek Deniz, 2015 yılında gençlik dizisi "Tatlı Küçük Yalancılar" ile televizyon dünyasına adım attı ve burada "Ebru" karakterini canlandırdı. Aynı yıl "Güneşin Kızları" dizisinde Hande Erçel ve Tolga Sarıtaş ile birlikte "Elif" rolünü üstlendi. 2016-2017 yıllarında "Bodrum Masalı" dizisinde Alperen Duymaz ile başrol oynadı ve 2016'da Altın Kelebek Ödülleri'nde Parlayan Yıldız Ödülünü kazandı.

2017-2019 yılları arasında, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerle birlikte "Çukur" dizisinde başrol oynayarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2020 yılında "Yarına Tek Bilet" filminde Metin Akdülger ile rol aldı ve aynı yıl "Yarım Kalan Aşklar" dizisinde Burak Deniz'in karşısında Elif Urazoğlu karakterini canlandırdı. Ayrıca "Alev Alev" dizisinde Demet Evgar ve Hazar Ergüçlü ile birlikte Rüya Yıldırımlar karakterini canlandırarak kariyerine farklı tonlarda projeler ekledi.

Kariyerinde hem televizyon dizileri hem sinema filmleri hem de gençlik ve dramatik projelerde önemli roller üstlenen Dilan Çiçek Deniz, genç yaşına rağmen Türkiye'nin en çok konuşulan ve yetenekli kadın oyuncularından biri olarak tanınıyor.