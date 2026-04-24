Dijitalde Kapsayıcılığı Güçlendiren Yeni Adım Garanti BBVA’dan Herkes İçin Daha Erişilebilir Bir Dijital Deneyim

Garanti BBVA, Corpowid iş birliğiyle web sitesine entegre ettiği yapay zeka destekli erişilebilirlik çözümüyle tüm kullanıcılar için daha kapsayıcı bir dijital deneyim sunuyor. Farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcılar için kişiselleştirilebilir deneyim sunan yeni çözüm, bankanın erişilebilir ve eşit bankacılık vizyonunu dijital kanallarda bir adım ileri taşıyor.

Garanti BBVA, dijital kanallarında erişilebilirlik ve kapsayıcılığı güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak, web sitesine yapay zeka destekli dijital erişilebilirlik çözümünü entegre etti. Corpowid iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama sayesinde, farklı ihtiyaçlara sahip tüm kullanıcılar için daha eşit, erişilebilir ve kişiselleştirilebilir bir dijital deneyim sunulabiliyor.

Yeni çözüm kapsamında garantibbva.com.tr’ye entegre edilen erişilebilirlik aracı sayesinde görme engelli, az gören, disleksi, epilepsi ve renk körlüğü gibi farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcıları site deneyimini kendi tercihlerine göre düzenleyebiliyor. Kullanıcılar sesli yönlendirme, içerik büyütme, kontrast ve renk filtreleri gibi özelliklerin yanı sıra disleksi dostu yazı tipleri gibi desteklerle web sitesini daha rahat ve etkin bir şekilde kullanabilecekler. Sistemin altyapısı, uluslararası WCAG ve Uluslararası Erişilebilirlik Standartlarıyla (ADA) uyumlu bir yapı sunarak kapsayıcı dijital deneyimi global ölçekte destekliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, bu yeni dijital deneyimle ilgili olarak şunları söyledi: “Garanti BBVA’da teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Dijital kanallarımızda hayata geçirdiğimiz bu çözümle, farklı ihtiyaçlara sahip tüm kullanıcılarımızın hayatını daha kapsayıcı ve eşit bir deneyim ile kolaylaştırmayı amaçladık. Erişilebilirliği herkes için eşit ve bağımsız bankacılık deneyimi sunmanın temel unsurlarından biri olarak konumluyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Hayatı kolaylaştıran çözüm daha da yaygınlaştırılacak

Bu adım, Garanti BBVA’nın yalnızca ürün ve hizmetlerinde değil, tüm temas noktalarında erişilebilirliği odağına alan yaklaşımının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Banka, erişilebilir bankacılık çözümleri, TalentAccess Engelli Staj Programı ile fırsat eşitliğini destekleyen uygulamaları ve çeşitlilik, kapsayıcılık ve erişilebilirlik alanındaki eğitimleriyle bu alandaki bütünsel yaklaşımını sürdürüyor.

Önümüzdeki dönemde söz konusu erişilebilirlik çözümünün, Garanti BBVA’nın diğer dijital platformlarında da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Ece Güneş
Haberler.com
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti