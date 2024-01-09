Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme CANLI YAYIN! 9 Ocak Didem Arslan'la Vazgeçme yeni bölüm İZLE!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Vazgeçme programı yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Arama motorlarında Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin son bölümünde neler yaşandığı sorgulatılıyor. İşte, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izleme linki!

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

Aslen, Sivas İmranlılı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası Kasım Arslan, annesi ise Makbule Arslan'dır. Kadıköy Kız Lisesinin ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu. Mina isminde bir kızı olup Kürşat Yılmaz ile evlidir

Gazeteciliğe, 1992 yılında Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra, 2004 yılında Habertürk TV'ye geçti ve Haber Sahası programını sundu.

Haber yolculuğu CNN Türk'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN Türk'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi. CNN Türk'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Habertürk TV'deydi. Habertürk TV'de 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM NE OLDU?

Antalya Manavgat'tan katılan 2 çocuk annesi Ayşe Avcı, 14 yıllık evliliğini kayınvalidesi ve görümcesinin yıktığını iddia etti. Ayşe Avcı evliliğinde kayınvalidesinin çok söz hakkı olduğunu söyledi. Manisa Alaşehir'den gelen 58 yaşındaki Saniye Danacı, 41 yıllık kocası Süleyman Danacı'dan boşanmak için Vazgeçme'ye başvurdu. Süleyman elinde çiçeklerle stüdyoya geldi. Karısı Saniye'den af diledi.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME CANLI YAYIN!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00'da Show Tv'de ekranlara geliyor.