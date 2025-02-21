Didem Arslan Yılmaz CANLI izle! 21 Şubat Didem Arslan Yılmaz son bölümde neler oldu?

Show TV ekranlarının sevilen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, hafta içi her gün canlı yayınla izleyicilerle buluşuyor. Didem Arslan Yılmaz CANLI izle ve 21 Şubat Didem Arslan Yılmaz son bölümde neler oldu? soruları, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 21 Şubat Didem Arslan Yılmaz son bölümde neler oldu?

DİDEM ARSLAN YILMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 1036. Bölümünde; Boşanmak isteyen İlknur ve Coşkun, Didem Arslan Yılmaz aracılığıyla stüdyoda yüzleşti, uzlaşacaklarını söylediler. İlknur hiçbir şey talep etmemesine rağmen Coşkun'dan çok şaşırtan bir hamle geldi. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen 41 yaşındaki Sultan Hanım, 17 yaş küçük sevgilisi Mert tarafından dolandırıldığını iddia etti. Sultan Hanım 17 yaş küçük sevgilisine 1 milyonunu kaptırdığını söyledi. Suçlanan Mert canlı yayına bağlandı. Ayrıca Sultan Hanım'ın kızı stüdyoya geldi.

DİDEM ARSLAN YILMAZ NASIL İZLENİR?

Programın canlı yayınına ve geçmiş bölümlerine ulaşmak için Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden izleyebilirsiniz.