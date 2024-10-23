DİDEM ARSLAN CANLI İZLE (23 EKİM) Yenidoğan Çetesi mağduru aileler ne dedi?

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Vazgeçme' programı, izleyicilerin merakla beklediği konulara odaklanıyor. Programın yayın saati ve hangi kanalda olduğu sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Yenidoğan Çetesi mağduru aileler programda ne anlattı?

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15:00'da Show TV ekranlarında başlıyor.

DİDEM ARSLAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 949. Bölümünde; Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan' çetesi mağdurları Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katıldı. Hastanede çalışan görevli canlı yayına katıldı. Türkiye'nin cevaplar beklediği konuda önemli açıklamalar yapıldı. Bugün ise bebek çetesinin kan donduran konuşmaları ekranlara geldi.

Muğla'dan gelen Hülya Hanım ve kızı Kader başına gelenleri anlatmak için Vazgeçme'ye başvurdu. 15 yaşındayken Veli Mustafa tarafından kaçırılan ve evlenen Kader, kocasının kendisi üzerine kuma getirdiğini, boşanmak istediğini ancak Veli, Mustafa'nın davalara katılmadığını anlattı. Stüdyoya gelen Koca, defalarca aldatıldığını iddia etti. Didem Arslan Yılmaz, Kader ve Mustafa arasındaki uzlaşmayı sağlamak için yardımcı oldu. Kader ve Mustafa anlaşmalı olarak boşandı.

Kocası Murat'tan ayrılan ve tekrardan barışmak isteyen Esra, Vazgeçme'ye başvurdu. Kaynanası yüzünden kocasıyla ayrıldığını iddia eden Esra, kocasıyla barışmak için güzel sözler sarf etti. Murat barışmak istemediğini söyledi.