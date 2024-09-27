DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri nihayet tamamlandı. ÖSYM, merakla beklenen sonuçları bugün erişime açtı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ulaşmak için T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilecekler. Bu yılki DGS tercih sonuçları, adayların hangi programlara yerleştirildiğini görmek açısından büyük önem taşıyor. Peki, DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILDI?

Adaylar, tercihlerini 18 Eylül 2024 tarihinde T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yaptı.