DGS BAŞVURU 2024: DGS sınavı ne zaman? DGS başvuru başladı mı, nereden başvurulur? DGS başvuru ekranı!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri ne zaman olacağı merak ediliyor. Adaylar, DGS başvuru başladı mı ve nereden başvurulur sorularını araştırıyor.DGS başvuru başladı mı, nereden başvurulur ve DGS başvuru ekranı gündeme geliyor. DGS BAŞVURU 2024: DGS başvuru başladı mı, nereden başvurulur? DGS başvuru ekranı! Detaylar haberimizdedir…

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) BAŞVURU NE ZAMAN?

DGS başvuruları, 10 Mayıs ile 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

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DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti şu anda belirlenmemiş durumda. Geçen yılın başvuru ücreti 270 TL olarak duyurulmuştu. Bu yılki yeni ücret açıklandığında sizinle paylaşacağız. DGS başvuru ücreti, kılavuz yayımlandığında netlik kazanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacaktır.