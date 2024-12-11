Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı?
Devrim Saltoğlu kimdir? ATV'de çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Devrim Saltoğlu, dizide bir Moğol komutanını canlandıracak. Peki, Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı?
Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı ve Devrim Saltoğlu kimdir soruları gündeme geliyor. Kuruluş Osman dizisine dahil olan Devrim Saltoğlu'nun biyografisi araştırılıyor. Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…
DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?
Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973'te Trabzon'da doğmuştur. Eğitim hayatına Trabzon Anadolu Lisesi ile başlayan Saltoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden ve ardından A.Ü. Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra Devlet Tiyatroları ve çeşitli özel tiyatrolarda sahne almış, daha sonra kendi tiyatrosu olan Salt Tiyatro'yu kurmuştur. Televizyon ekranlarındaki ilk deneyimini Üvey Baba dizisiyle yaşamış ve kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol almıştır.
Film ve Diziler
- Kuruluş Osman (2024-)
- Efsane (2024)
- Alparslan: Büyük Selçuklu (2022-2023) - Vali Besasiri
- Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru (2021-2022) - Rauf Denktaş
- Güvercin (2019-2020) - Celil
- Cennet'in Gözyaşları (2017-2018) - Kaya
- Bedel (2015) - Ferhat
- Yağmur: Kıyamet Çiçeği (2014) - Trabzonspor Taraftar Lideri Ahmet
- Osmanlı'da Derin Devlet (2013) - Patrona Halil
- Kızım Nerede? (2011) - Ozan
- Korku (2011) - Mehmet Akif Ersoy
- Kirli Oyunlar (2011) - Abdulaziz
- İhanet (2010)
- Kapadokya Düşleri (2009)
- Goncakaranfil (2008) - Zehir Osman
- Parmaklıklar Ardında (2008) - Mehmet
- Sıla (2006) - Cihan
- Keloğlan Kara Prens'e Karşı (2005) - Biricik Şefi
- Kayıtdışı (2005) - Ekrem Kuzu
- Melekler Adası (2004) - Alp
- Asmalı Konak - Hayat (2003) - Seyhan Karadağ
- Asmalı Konak (2002) - Seyhan Karadağ
- 90-60-90 (2001) - Sedat
- Üvey Baba (2000)
- Ona Bakma, Bana Bak! (2000)
- Kahkaha Show (1999)