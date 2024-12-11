Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı?

Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı ve Devrim Saltoğlu kimdir soruları gündeme geliyor. Kuruluş Osman dizisine dahil olan Devrim Saltoğlu'nun biyografisi araştırılıyor. Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973'te Trabzon'da doğmuştur. Eğitim hayatına Trabzon Anadolu Lisesi ile başlayan Saltoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden ve ardından A.Ü. Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra Devlet Tiyatroları ve çeşitli özel tiyatrolarda sahne almış, daha sonra kendi tiyatrosu olan Salt Tiyatro'yu kurmuştur. Televizyon ekranlarındaki ilk deneyimini Üvey Baba dizisiyle yaşamış ve kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol almıştır.

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