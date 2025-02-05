MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

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Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldığı ve hasta olduğu iddiaları doğru mu?

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiaları, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yalanlandı. Özdemir, Bahçeli'nin sadece rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtti. İddiaların basına yansımasının ardından MHP kurmayları tarafından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve sadece rutin bir sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddialar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yalanlandı. Özdemir, Bahçeli'nin sadece rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtti. Peki, Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldığı ve hasta olduğu iddiaları doğru mu?

DEVLET BAHÇELİ HASTANEYE KALDIRILDIĞI VE HASTA OLDUĞU İDDİALARI DOĞRU MU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddialar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yalanlandı. Özdemir, Bahçeli'nin sadece rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtti.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yalanlandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Basına yansıyan iddiaya göre, MHP'nin grup toplantısı Bahçeli'nin rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.

HASTANEYE KALDIRILIĞI İDDİASINA JET YANIT

Söz konusu iddia MHP kurmayları tarafından yalanlandı. Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile görüştüğünü belirterek; "MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Özdemir ile gerçekleştirdiğim görüşmede, Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler edindim" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YOKTUR"

Burhan ayrıca paylaşımında, "Kendisi, Sayın Bahçeli'nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını ifade etti" diye yazdı.

Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldığı ve hasta olduğu iddiaları doğru mu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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