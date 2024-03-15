DEVA Partisi Yunusemre adayı Oktay Gökkaya kimdir? 2024 DEVA Partisi Manisa Yunusemre belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Yunusemre belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Manisa Yunusemre adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Oktay Gökkaya kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OKTAY GÖKKAYA KİMDİR?

Oktay Gökkaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yunusemre belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YUNUSEMRE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yunusemre adayı belli oldu. DEVA Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Oktay Gökkaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.