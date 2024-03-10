DEVA Partisi Yenimahalle adayı Yusuf Yıldız kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Yenimahalle belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Yenimahalle adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Yusuf Yıldız kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YUSUF YILDIZ KİMDİR?

Yusuf Yıldız, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yenimahalle belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YENİMAHALLE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yenimahalleadayı belli oldu. DEVA Partisi Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Yusuf Yıldız oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.