DEVA Partisi Saray adayı Tarık Atansoy kimdir? 2024 DEVA Partisi Tekirdağ Saray belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Saray belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Tekirdağ Saray adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Saray Belediye Başkan Adayı Tarık Atansoy kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TARIK ATANSOY KİMDİR?

Tarık Atansoy , 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Saray belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SARAY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Saray adayı belli oldu. DEVA Partisi Saray Belediye Başkan Adayı Tarık Atansoy oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.